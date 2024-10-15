Рубль впервые возглавил расчеты за азиатский импорт

Рубль впервые стал основной валютой для оплаты импорта из стран Азии в августе, достигнув рекордной доли в 43,6% против 42,9% месяцем ранее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

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Российская валюта превзошла валюты дружественных стран на 0,6 процентного пункта, став лидером в расчетах за поставки. Последний раз рубль превышал долю дружественных валют в импорте из стран Азии в феврале 2022 года, но тогда основные расчеты шли в «токсичных» валютах, уточняет издание.

Рубль также укрепил позиции в расчетах с Африкой, увеличив долю до 69,9%, и с Океанией — до 84,3%. Однако общая доля рубля в импортных операциях немного снизилась — с 45,9% в июле до 44,7% в августе.

Одновременно сократилось использование валют дружественных стран — на 2,2 процентного пункта, до 31,2%. При этом доля «токсичных» валют выросла с 20,7% до 24,1%, в основном за счет увеличения их использования в расчетах с Азией, Америкой и Европой.

Накануне стало известно, что доля доллара в международных резервах опустилась до 58,22%, минимального уровня за последние 30 лет. Это связано с тем, что страны снижают зависимость от американской валюты из-за санкционного давления США и переходят на альтернативные валюты и золото для диверсификации рисков.