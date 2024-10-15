Валенкам предрекли подорожание

В России к Новому году могут подорожать валенки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, цена за одну пару может вырасти до 10 тысяч рублей. При этом причиной роста цен называется большой спрос, который в последнее время увеличился на 40%.

Согласно информации издания, самые дешевые валенки можно найти в Ярославле — всего за 1,5 тысяч рублей за пару. При этом валенок для всех желающих не хватает — традиционную обувь можно приобрести только по предзаказу. В два раза дороже обойдутся валенки из Брянской области, а самые дорогие варианты можно купить в Калуге — валенки от местных мастеров продаются от 7 тысяч рублей. При этом к Новому году производители планируют поднять цены еще на 30-40% из-за большого спроса.

Напомним, что в последний раз валенки подорожали в России летом.