Еще более десяти банков подключат к пилоту цифрового рубля

Еще 14–15 банков будут подключены к пилотному проекту цифрового рубля, сообщила первый зампред Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы ожидаем еще порядка 14–15 банков, которые в целом, если говорить об их доле на рынке, как раз дадут возможность покрыть сервисами цифрового рубля где-то порядка 80% всех клиентов, которые у нас вообще пользуются финансовыми услугами», — подчеркнула она.

Масштабное внедрение цифрового рубля, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной запланировано на середину следующего года при условии, если пилотная стадия закончится успешно.

До этого глава ЦБ РФ рассказала о дискуссии по единому платежному QR-коду. Регулятор склоняется к тому, что создание такого кода является правильным решением. Более того, уже готовится соответствующий законопроект.