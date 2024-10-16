Монголия согласовала 33 проекта экономического коридора из РФ в КНР

Монгольская сторона согласовала список из 33 проектов будущего экономического коридора из России в Китай через территорию Монголии.

Об этом сообщил глава монгольского правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на трехсторонней встрече на полях заседания ШОС с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Список из 33 проектов, которые включат в программу экономического коридора трех стран, согласовали соответствующие монгольские ведомства. Первым в списке идет строительство новой железной дороги между крупнейшими КПП "Алтанбулаг" на границе с РФ и "Замын-Ууд" у китайской границы. Оно станет очень важной отправной точкой для создания экономического коридора трех стран", - сказал премьер-министр Монголии.

Также он выразил готовность активно продвигать строительство этого коридора путем координации программы Монголии "Степной путь" с проектами Евразийского экономического союза и Китая "Пояс и путь". Как сообщила пресс-служба монгольского правительства, Ли Цян предложил среднесрочную дорожную карту сотрудничества между тремя странами.

Как сообщается на сайте правительства Монголии, Мишустин заявил о поддержке РФ проектов строительства экономического коридора и газопровода в Китай через территорию Монголии. Российский премьер подчеркнул, что РФ работает над совместной реализацией энергетических проектов с монгольской стороной. Следующая встреча глав правительств трех стран состоится в 2025 году, уточнил сайт правительства Монголии.

Первая встреча в трехстороннем формате

Формат "тройки" Россия - Монголия - Китай появился 11 сентября 2014 года в Душанбе, когда на полях заседания Совета глав государств ШОС по инициативе монгольской стороны состоялась первая трехсторонняя встреча лидеров Российской Федерации, КНР и Монголии.

Тогда главы трех государств сошлись во мнении, что развитие сотрудничества в таком формате имеет большой потенциал и отвечает интересам народов трех стран. Была достигнута договоренность о проведении саммитов на регулярной основе, в том числе с использованием площадок международных и региональных мероприятий.

Сейчас председательство в "тройке" у китайской стороны. Переговорный марафон российского премьера 16 октября завершит беседа с его монгольским коллегой. Они встречались лично 25 октября 2023 года в Пекине, а 14 декабря 2023 года по инициативе монгольской стороны премьеры провели телефонный разговор.

Интерес представляет развитие взаимодействия в сферах сельского хозяйства, промышленности и оборудования, медицины, строительства, логистики, образования, подготовки кадров и других направлениях. Также важной темой двусторонних контактов остается экология.