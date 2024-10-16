В России замедлились темпы кредитования малого и среднего бизнеса

Темпы кредитования российского малого и среднего предпринимательства (МСП) замедлились в августе третий месяц подряд. Об этом со ссылкой на данные Центробанка «Коммерсантъ».

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В последнем летнем месяце объем полученных таким бизнесом кредитов сократился до 1,3 триллиона рублей. В июле показатель составлял 1,4, а в июне — 1,6 триллиона рублей. Его пиковые значения пришлись на май, когда представители МСП заняли почти два (1,96) триллиона рублей.

Всего на кредиты малому и среднему бизнесу РФ за первые восемь месяцев текущего года у банков ушло 11,5 триллиона рублей, что на 22,5 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Согласно данным регулятора, в августе число получателей кредитов среди МСП месяц к месяцу почти не изменилось, при этом средний размер кредита сократился с 5,3 до 5 миллионов рублей, а займы чаще идут на оборотные, но не инвестиционные цели. Также отмечается, что в месячном выражении довольно заметно — на 4,5 процента, с 13,3 до 13,9 триллиона рублей — выросла задолженность по кредитам МСП (в годовом прирост составил 28,3 процента).

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что в 2023 году 40 процентов льготных кредитов МСП пришлось на экономику предложения. Такие предприятия смогли привлечь 528 миллиардов рублей по программам поддержки в рамках профильного нацпроекта.