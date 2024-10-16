Стало известно, какой новый статус может получить Банк России
На рассмотрение депутатов Госдумы будет внесен законопроект, согласно которому Центробанк России будет признан федеральным органом власти, передает ТАСС.
По данным агентства, авторами инициативы выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Михаил Делягин.
«<...> внесут на рассмотрение Госдумы законопроект «О внесении изменений в ФЗ „О Центральном банке РФ (Банке России)“», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в рамках законопроекта также предлагается расширить перечень ключевых целей регулятора, включив в них социально-экономическое развитие России. Авторы идеи указывают, что Банк и так является органом власти, однако это не прописано на законодательном уровне. По их словам, подобная ситуация приводит к появлению множества недоразумений.
Ранее стало известно о намерении Центробанка ввести новые ограничения для микрофинансовых организаций. Регулятор хочет ввести правило, согласно которому гражданин может получить только один заем в МФО.
До этого председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ее ведомство опасается стагфляции. По ее словам, речь идет о повышенном уровне инфляции, замедлении вплоть до остановки экономического роста и недостатке рабочей силы.