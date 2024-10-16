Эксперт: кредит для Киева от G7 оказался под угрозой

Обещанный Киеву странами G7 кредит в $50 млрд оказался под угрозой из-за отсутствия у Запада политической воли и шаткости договоренностей между США и ЕС.

Такое мнение выразил профессор права и экономики в Высшей коммерческой школе Парижа Армин Штайнбах.

"То, что начиналось с заявления [G7] о поддержке [Украины], теперь превратилось в шаткую, лишенную единства договоренность, сопровождаемую внутренними политическими и юридическими распрями", - пишет он в материале, опубликованном в европейском издании Politico. На этом фоне реализация обещания о кредите, данного "семеркой" еще летом, оказалась под угрозой, считает эксперт.

Он поясняет, что ключевая проблема связана с вопросом увеличения срока действия санкций в отношении РФ с полугода до трех лет, так как только при таком условии США готовы поучаствовать в предоставлении Киеву средств. По данным Штайнбаха, ситуацию осложняет позиция властей Венгрии, отказывающихся идти на продление срока действия антироссийских мер.

"Выход из этого тупика мог бы быть прост - если бы [у Запада] присутствовала политическая воля. <...> Однако политическая инерция и юридические формальности продолжают блокировать путь", - отмечает Штайнбах, добавляя, что "вклад США в кредит G7 остается под вопросом, а ЕС все еще пытается завершить оформление своей части кредита".

Так, он напоминает, что ранее Еврокомиссия предложила Украине кредит в $40 млрд, погашать который планируется за счет доходов от замороженных активов РФ. На этом фоне эксперт подчеркивает, что подобные условия рискованны для Киева, так как "прибыли от российских активов может оказаться недостаточно" для полного покрытия займа.

Как пишет Штайнбах, в случае отказа США от участия в предоставлении кредита, ЕС намерен взять на себя его основную часть в $40 млрд, а оставшиеся $10 млрд должны быть распределены между другими странами G7. Однако, по его оценкам, такая договоренность "в конечном итоге скрывает усиливающийся раскол Запада в вопросе поддержки Украины", так как каждая из стран "семерки" начинает фокусироваться прежде всего на собственных интересах и проблемах.

"Кредит от G7 должен был стать символом единства Запада. Но это единство - по меньшей мере, на финансовом фронте - иссякает", - резюмирует эксперт.

17 сентября замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Брюссель работает над выполнением решения G7 о предоставлении Украине $50 млрд с возможностью получения доходов от российских активов . По его словам, с помощью этого кредита планируется позволить Киеву покрыть свои непосредственные потребности, обеспечить макроэкономическую стабильность и дать возможность продолжать вести боевые действия. В октябре послы сообщества согласовали механизм выделения кредита Киеву на сумму €35 млрд под прибыль от замороженных средств РФ.

Новый кредит Украине

В сентябре газета Financial Times сообщала, что ЕС договорился о предоставлении Украине нового кредита на сумму около $44,48 млрд до конца года независимо от участия США. По ее данным, такой односторонний шаг может быть предпринят на фоне опасения Брюсселя, что Будапешт помешает предоставить США гарантии, которые нужны для участия в погашении кредита замороженными активами России. Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пытается отложить принятие решения до проведения президентских выборов в США, однако ЕС должен уже сейчас подготовить альтернативу, чтобы помощь дошла до Киева до конца года. Решение предполагается принять большинством голосов стран ЕС, а не единогласно, чтобы обойти вето Венгрии.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследования причастных к воровству ее активов. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.