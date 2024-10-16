Глава ЦБ назвала условия для удержания финтех-лидерства России

Россия удерживает лидерские позиции в части внедрения технологических решений и развития платформенных сервисов.

Однако для того, чтобы не отставать от мировых игроков и продолжать удерживать лидерство, нужно увеличить скорость согласования цифровых проектов, внедрить гибкие механизмы, заявила в ходе форума Finopolis 2024 глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что технологии убежали далеко вперед. Технологические решения многие готовы, но проекты цифровой инфраструктуры часто вязнут в согласованиях. <…> Все соглашаются, что проекты важные, но мы действительно часто драгоценное время теряем на то, чтобы договориться друг с другом. Совершенно очевиден - и мы знаем это из общения с участниками рынка - запрос рынка на скорость, на гибкие механизмы межведомственного согласования. И тогда мы по общим приоритетам будем двигаться гораздо быстрее", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что иногда межведомственные согласования проектов тянутся годами, так как имеют кросс-секторальный и кросс-национальный характеры. Чтобы продолжать оставаться в лидерах, нужно увеличивать скорость.

"Мы видим, что во многих странах обсуждается сейчас активно взаимодействие платформенных сервисов и то, как сервисы рыночных игроков интегрируются с национальной финансовой инфраструктурой. Но что критически важно для того, чтобы мы не отставали от других стран, пока мы в лидерах, - скорость. Чтобы не отставать, нужна скорость", - подчеркнула глава ЦБ РФ.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.