Китай намерен углублять энергетическое и торговое сотрудничество с РФ

Китай намерен углублять сотрудничество с Россией в торгово-экономической и энергетической сферах, продвигать совместные проекты в области цифровизации.

Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Исламабаде.

"Китай готов работать с российской стороной над дальнейшим углублением торгово-экономического, энергетического и других традиционных направлений сотрудничества, продвигать его в таких новых направлениях, как цифровая экономика", - приводит слова Ли Цяна сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил глава правительства КНР, Пекин планирует непрерывно повышать уровень взаимодействия для формирования совместных с Россией цепочек поставок. По его словам, китайские власти будут стремиться достигнуть еще большего количества положительных результатов в процессе практического сотрудничества с РФ.

14 октября Ли Цян прибыл в Пакистан с официальным визитом. В ходе этой поездки помимо встреч с руководством исламской республики запланировано его участие в 23-м заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.