Украине напомнили об обязанностях по транзиту российского газа

Украина обязана транспортировать газ по своей территории для государства-члена Евросоюза. Об этом напомнил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит РИА Новости.

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По словам представителя европейской страны, Украина подписала с Европейским союзом соглашение об ассоциации, которое накладывает на нее обязательства по транзиту сырья.

«Мы ожидаем от Украины сотрудничества в вопросе поставок нефти и газа через украинскую территорию в Словакию», — отметил Фицо.

На фоне новостей о возможном прекращении поставок российских энергоресурсов в конце 2024 года могут возникнуть определенные трудности, допустил он. Однако Словакия тоже является транзитной страной и, как и Украина, получает доходы от прокачки нефти и газа через свою территорию, поэтому ждет поддержки в этом вопросе от Киева.

Еврокомиссар Симсон: ЕС прекратит транзит российского газа через Украину

Ранее Фицо утверждал, что страна столкнулась с серьезным давлением со стороны Европейской комиссии, требующей прекратить поставки нефти и газа из России.

Словакия — единственная страна в регионе, для которой поставки российского газа через Украину остаются ключевым путем получения топлива. Соседняя Венгрия получает российский газ по «Турецкому потоку», и если этот маршрут останется единственным, Словакии может его не хватить из-за пропускной способности газопровода. Другим вариантом внеплановых поставок называют Польшу с ее СПГ-терминалом, но и там отгрузок придется подождать.