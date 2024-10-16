Путин поручил правительству активно готовиться к зиме

Президент России во время совещания с членами правительства поручил активно готовиться к зимнему сезону. Об этом сообщает РИА Новости.

"Работа предстоит большая", - сказал глава государства.

Так, президент начал совещание с правительством с темы подготовки инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к зимнему сезону и попросил главу Минстроя Ирека Файзуллина доложить об этой работе. Как отмечает ТАСС, главной темой совещания станет развитие инфраструктуры здравоохранения.

16 октября председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что вопрос роста тарифов на коммунальные услуги является наиболее волнующей граждан темой, связанной со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Также он отметил, что в сфере ЖКХ россиян волнует несоответствие качества услуг их цене.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за неуплату коммунальных платежей просрочка начисляется за каждый день с 31-го числа.