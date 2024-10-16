На Западе усомнились в перспективах «Силы Сибири — 2»

На Западе российско-китайский газопровод «Сила Сибири — 2» назвали «темной лошадкой» для мирового рынка газа. Об этом пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном отчете World Energy Outlook 2024.

Эксперты считают, что реализация проекта может усилить глобальный избыток газа к 2030 году.

По прогнозам МЭА, мировые производственные мощности СПГ увеличатся к концу десятилетия почти на 50% — с 580 млрд до 850 млрд куб. м. Основными драйверами роста станут США и Катар. Однако прирост спроса на СПГ ожидается меньше во всех сценариях, что приведет к снижению цен и усилению конкуренции между поставщиками.

В агентстве сомневаются в реализации «Силы Сибири — 2», учитывая достаточное предложение для удовлетворения спроса в Китае. МЭА также скептически оценивает перспективы роста экспорта газа из России, полагая, что страна не сможет заменить объемы, потерянные в Европе.

Согласно базовому сценарию МЭА, максимальный объем поставок российского газа в Китай до 2050 года может достичь лишь 60 млрд куб. м в год. Производство СПГ в России, по мнению экспертов, достигнет пика на уровне чуть менее 50 млрд куб. м к 2030 году, что значительно ниже целевого уровня правительства в 150 млрд куб. м.

До этого, исполнительный директор МЭА Фатих Бироль назвал энергетику Украины самой актуальной проблемой мировой энергетической безопасности. Он призвал Брюссель сократить бюрократию и обеспечить страну генераторами и оборудованием перед сложной зимой.