Инвестор намерен построить в ДНР элеваторный комплекс на 50 тыс. тонн зерна

Инвестиции в строительство элеваторного комплекса в Донецкой Народной Республике (ДНР) составят около 2 млрд рублей, сообщил ТАСС и.о. заместителя председателя правительства региона - министра агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко.

"В рамках проекта планируется создание современного элеваторного комплекса мощностью 50 тыс. тонн зерна и возведение распределительного центра продуктов питания и товаров народного потребления. Общий объем инвестиций - порядка 2 млрд рублей", - сказал Крамаренко.

Он добавил, что заявлен элеваторный комплекс площадью более 10,9 тыс. кв. м и складской - 31 тыс. кв. м. Ожидается, что строительно-монтажные работы займут около 30 месяцев. Кроме прочего, запланировано обустройство железнодорожных путей к комплексу.

"Реализация проекта позволит единовременно хранить большой объем урожая зерновых, усилить позиции нашего региона как надежного экспортера, создать новые рабочие места и продолжить улучшать инфраструктуру в сельском хозяйстве", - отметил вице-премьер.

В четверг глава ДНР Денис Пушилин провел заседание инвестиционного комитета, где были рассмотрены проекты по элеваторному комплексу, заводу минеральной ваты, добыче щебня и другие. Четыре из них внесли в число масштабных инвестиционных. По данным Корпорации развития Донбасса, проект элеваторного комплекса поддержан концептуально.