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Дума устанавливает МРОТ на уровне 22 440 рублей в 2025 году

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России в 2025 году составит 22 440 рублей.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
© globallookpress.com
"Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 г. в сумме 22 440 рублей (рост 16,6%). Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль", - говорится в пояснительной записке.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект подготовлен в целях реализации задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по повышению минимального размера оплаты труда опережающими темпами и обеспечению роста МРОТ к 2030 году более чем в два раза по сравнению с 2023 г., до уровня не менее 35 тыс. рублей. По его словам, реализация положений законопроекта будет способствовать повышению заработной платы около 4,2 млн работников.

Экономика
Никита Чаплин
Вячеслав Володин
Единая Россия
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