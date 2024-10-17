Россия увеличила поставки газа в Евросоюз

Страны Евросоюза (ЕС) в сентябре 2024 года увеличили потребление газа на 3,3% в годовом выражении на фоне роста спроса со стороны промышленного и частного сектора из-за низких цен. При этом трубопроводный импорт газа в ЕС в прошлом месяце снизился на 17%, а в целом с начала года его поставки из России в Европу возросли на 3 млрд куб. м. Об этом говорится в отчете Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

В целом общее потребление газа в ЕС в январе - сентябре 2024 года сократилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 215 млрд куб. м.

"В сентябре 2024 года потребление газа в ЕС увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 19 млрд куб. м после семи месяцев снижения подряд. Это в основном было обеспечено за счет промышленного и жилищного секторов. В частности, потребление газа промышленностью в крупных промышленно развитых европейских странах восстановилось, чему способствовало снижение цен на газ", - отмечается в документе.

В частности, спрос на газ в Германии в сентябре выросло на 12% - до 4 млрд куб. м; в Италии - на 1,3%, до 4,2 млрд куб. м; во Франции - на 4%, до 1,5 млрд куб. м; в Испании - снизилось на 14%, до 2 млрд куб. м. Великобритания увеличила потребление газа на 7,3%, до 3,2 млрд куб. м.

Импорт трубопроводного газа в ЕС в сентябре составил 10,8 млрд куб. м, что на 17% ниже, чем в августе 2024 года, и на 2% выше уровня сентября прошлого года. В целом в январе - сентябре 2024 года трубопроводные поставки в ЕС выросли на 4% - до 117 млрд куб. м. Этот рост был обусловлен увеличением поставок из России на 3 млрд куб. м, а также из Норвегии на 3,1 млрд куб. м, отмечает ФСЭГ.

Согласно отчету ФСЭГ, общее потребление газа Китаем в августе увеличилось на 9,6% в годовом сравнении - до 36,3 млрд куб. м. В целом за восемь месяцев спрос Китая на газ вырос на 8,8% - до 283 млрд куб. м.

Поставки СПГ

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в сентябре снизились в годовом выражении на 15% - до 6,42 млн тонн. Сокращение импорта СПГ было обусловлено заполненностью хранилищ и ростом объема импорта по трубопроводам из Норвегии. Импорт СПГ странами Азии увеличился на 14% - до около 24,3 млн тонн. Всего в январе - сентябре 2024 года Европа импортировала 73,77 млн тонн (-20%), Азия - 211,54 млн тонн (+9,8%).

Мировой экспорт СПГ в сентябре вырос на 3,3% в годовом выражении - до 33,95 млн тонн. В целом с начала года мировой экспорт СПГ вырос на 1,6% - до 307,42 млн тонн.

Крупнейшими поставщиками сжиженного газа в сентябре стали США, Катар и Австралия. Россия расположилась на четвертой строчке.