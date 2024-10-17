ЦБ думает о введении макропруденциальных лимитов в автокредитовании
ЦБ РФ думает о введении макропруденциальных лимитов в автокредитовании, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.
"Что касается автокредитов, действительно, речь идет о макропруденциальных лимитах, таких, которые у нас действуют в других сферах розничного кредитования. Что касается лимитов в корпоративном кредитовании, мы продолжаем на экспертном уровне пока обсуждать", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.