Цены на популярный продукт опять подскочили в России

В России ускорился недельный рост цен на яйца, сообщили «Финансы Mail» со ссылкой на данные Росстата. Об увеличении стоимости говорится в публикации «Об оценке индекса потребительских цен с 8 по 14 октября 2024 года».

По данным издания, потребительские цены на яйца выросли на 0,3%. За периоды с 17 сентября по 7 октября этот рост составлял 0,1%. По данным федеральной службы государственной статистики, с 10 по 16 сентября цены упали на 0,2%.

Ранее бизнес-объединение «Опора России» обратилось в Минфин РФ с просьбой установить минимальную розничную цену на пиво и пивные напитки. В организации считают, что это поможет не допустить снижения качества напитков на фоне заметного повышения акциза. В направленном на имя замглавы министерства Алексея Сазанова письме глава «Опоры России» Александр Калинин заявил, что пивовары столкнулись с ростом издержек из-за повышения цен на расходные материалы, тару и сырье, удорожания труда и введения маркировки.

До этого президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что обязательный для автомобилистов полис ОСАГО в 2025 году может подорожать на 10%. По его словам, это связано с ростом цен на автозапчасти.