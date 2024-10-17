Раскрыт уровень запаса газа в Европе

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превышают 95%, но уже значительно отстают от рекорда прошлого года.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суммарный отбор газа из европейских подземных хранилищ в октябре 2024 года на текущий момент является четвертым в истории для этого месяца, а закачка — на минимуме с 2011 года», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в настоящее время запасы ПХГ Европы стабилизировались и хранилища заполнены на 95,01%. Эта цифра стала на 3,05 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. ТАСС отмечает, что в хранилищах находится около 105,44 миллиарда куб. м газа.

Агентство отмечает, что суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, однако в сентябре они вновь выросли. В настоящее время все мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 43% от максимума.

До того член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Том Берендсен рассказал, что существуют «особые лазейки», которые используются для поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза. Он отметил, что в третьем квартале 2024 года объем импорта СПГ из РФ через порт в Роттердаме удвоился по сравнению с серединой 2022 года.