Украина предложила новую схему поставок газа в Европу без участия РФ

Украина обсуждает с Азербайджаном альтернативную схему поставок газа в Европу без участия России. Об этом сообщило «РБК Украина» со ссылкой на источники. Газета.Ru

Вариант предложенный Киевом означает замену российского газа азербайджанским. Предполагаемый приобретатель покупает данный энергоноситель на точке входа из Азербайджана в РФ или из РФ на Украину. При этом владелец газа сам ведет переговоры о транспортировке газа через территорию РФ и закачивает его в украинские хранилища. После он сможет использовать его по своему желанию. Например, для продажи за границу. Украина же в рамках этой конструкции оказывается уже не транзитным государством, а реэкспортером. Lenta.ru

Издание подчеркивает, что конкретных предложений еще не было ни от одной из сторон. По новому предложению Киева, к примеру, если газ будет закачивать Азербайджан, то потом, в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей стран Евросоюза в газе, он сможет продавать его на бирже или по контрактам. В случае продажи на бирже азербайджанская компания SOCAR, которая вероятнее всего будет этим заниматься, сможет хорошо заработать на пике цен. ТАСС