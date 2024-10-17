ЕЦБ понизил базовую процентную ставку
Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил базовую процентную ставку.
Об этом говорится на сайте регулятора.
«Совет управляющих сегодня принял решение снизить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что ставка по депозитной линии будет снижена до 3,25%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,40% и 3,65% соответственно.
В сентябре ЕЦБ уже понижал базовую процентную ставку.