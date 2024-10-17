Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил базовую процентную ставку.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Совет управляющих сегодня принял решение снизить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что ставка по депозитной линии будет снижена до 3,25%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,40% и 3,65% соответственно.

В сентябре ЕЦБ уже понижал базовую процентную ставку.