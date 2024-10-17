Кабмин выделит более 14 млрд рублей на реализацию мастер-планов городов в ДФО
Правительство России выделит еще свыше 14 млрд рублей на реализацию мастер-планов городов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.
"Чтобы поддержать инвестиционную активность, госкорпорация "ВЭБ.РФ" софинансирует наиболее значимые инициативы. На их реализацию предприниматели могут привлекать кредитные ресурсы, столь им необходимые, по льготной ставке 2% годовых. На расширение такого механизма дополнительно правительство направит еще свыше 14 млрд рублей. Эти средства пойдут на реализацию мастер-планов городов макрорегиона и запуск ряда других приоритетных проектов", - сказал премьер.
Он отметил, что тем самым правительство продолжает ускоренными темпами развивать на Дальнем Востоке и в Арктике социальную и промышленную инфраструктуру, создавать новые точки роста экономики и повышать качество жизни людей. По словам Мишустина, ключевую роль в этом играет частный бизнес.
Глава кабмина напомнил, что во время его поездки в ДФО подробно обсуждались вопросы ремонта больниц, школ, объектов культуры, благоустройства прогулочных, детских и спортивных площадок.
"Окажем необходимую помощь в решении этих задач Хабаровскому краю, выделим на такие цели около 1,5 млрд рублей. И свыше 300 млн рублей предоставим Магаданской области. Это позволит реконструировать здание Центра опережающей профессиональной подготовки, провести в порядок ряд дворовых территорий, где жители, в том числе семьи с детьми, могут отдыхать с комфортом", - рассказал он.
Мишустин заверил, что продолжится и развитие парковых зон во Владивостоке. "В городе станет больше красивых общественных пространств, мест притяжения людей. Для этого направим примерно 500 млн рублей", - проинформировал председатель правительства.
Говоря о развитии Северного морского пути (СМП), он подчеркнул, что тема остается в фокусе внимания властей. На обеспечение регулярных перевозок по маршрутам СМП в 2024 году предусмотрят порядка 300 млн рублей, что будет способствовать бесперебойному функционированию транспортной артерии и, что важно, снабжению труднодоступных территорий жизненно необходимыми товарами.
"Все бюджетные средства должны быть использованы максимально эффективно, чтобы наши граждане быстро увидели и оценили результаты этой работы", - подытожил Мишустин.