Минфин предложил сохранять ставки по УСН три года после смены региона

Крупные субъекты РФ жалуются на отток предпринимателей, мигрирующих в другие регионы для оптимизации ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН).

Для борьбы с этим Минфин РФ предлагает "замораживать" ставки УСН в течение трех лет после переезда малых предприятий, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы.

"В случае, если вы из одного субъекта переезжаете в другой, то вы в течение трех лет продолжаете применять те ставки налога на упрощенной системе налогообложения, которые были предусмотрены в субъекте вашей изначальной регистрации", - сказал он.

Сазанов отметил, что в Минфин "поступают обращения субъектов, особенно крупных, что идет миграция "УСН-щиков" в те субъекты РФ, которые предлагают более низкие ставки - например, 1%".