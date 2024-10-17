Экономист объяснил, чем вызван скачок цен на сливочное масло в России

Резкий скачок цен на сливочное масло в России связан с технологией его производства. Об этом kp.ru рассказал директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

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По его словам, для его изготовления нельзя использовать сухое молоко, как для многих других молочных продуктов. Вместо него нужно использовать большое количество свежего молока с определенным процентом жира, которое является «сложным» продуктом в плане хранения.

«У нас сейчас потребление сырого молока резко увеличилось. В том числе за счет того, что часть произведенной из него продукции идет на экспорт. Это, с одной стороны, хорошо — это деньги. Но, с другой, свежего молока высокого качества и определенной жирности не хватает. На него сильно вырос спрос <...>. И еще один фактор — контроль со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора повысился (за счет использования современных информационных систем — Прим. ред.), прикрылся ряд лазеек по удешевлению продукции за счет «заменителей» молочного жира — того же пальмового масла. Но это тоже влияет на цену масла, которую потребители видят на прилавке», — сказал Тихонов.

При этом эксперт уточнил, что сливочное масло дорожает не только в России, но и во всем мире.

В Ассоциации компаний розничной торговли до этого заявили, что увеличение издержек производителей стало одной из причин удорожания сливочного масла. Кроме того, подорожали молочные жиры, увеличилась себестоимость производства и молочного животноводства. В АКОРТ подчеркнули, что за девять месяцев продукт в закупках подорожал на 31%.