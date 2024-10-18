Бизнес получил 230 земельных участков в Подмосковье по программе «Земля за 1 рубль» с ее начала

В Подмосковье бизнесу предоставлено 230 земельных участков по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» с начала действия программы, благодаря чему будет создано почти 14 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Общая площадь предоставленных 230 участков, находящихся в областной и муниципальной собственности, составляет более 825 га», – сообщили в ведомстве.

Программа «Земля за 1 рубль» стартовала в регионе в 2022 году. По приведенным в материале словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в настоящее время участником данной программы стала 171 компания из Подмосковья. Инвесторы реализуют 176 проектов.

«Суммарный объем инвестиций оценивается в 124,5 млрд руб. Реализация этих проектов позволит создать на территории региона 13,8 тыс. рабочих мест. Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе: медицина и фармацевтика, электроника, машиностроение и другие», – сказала Зиновьева.

В пресс-службе напомнили, что подобрать земельный участок для реализации инвестпроекта и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области. Кроме того, на всех этапах реализации проекта инвестор получает индивидуальное сопровождение инвестиционного блока правительства Московской области.