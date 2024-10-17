В Кремле ожидают дальнейшего роста зарплат россиян

Дешёвого труда в экономике России не будет, а уровень зарплат граждан продолжит расти в обозримой перспективе. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По оценкам властей, безработица в стране всё ещё остаётся на рекордно низком уровне 2,4%, и в этих условиях эксперты отмечают растущую конкуренцию между компаниями за квалифицированные кадры. Так, на фоне нехватки рабочей силы ряд предприятий, особенно в обрабатывающей промышленности, активно пытаются переманивать к себе людей из других секторов, предлагая им более выгодные финансовые условия. Это, в свою очередь, приводит к определённым дисбалансам в экономике, но решить проблему можно за счёт повышения производительности труда, уверены специалисты.

Уровень заработных плат россиян заметно вырос за последнее время, и в обозримой перспективе положительная динамика будет сохраняться. Об этом в четверг, 17 октября, заявил заместитель главы администрации президента страны Максим Орешкин, выступая перед участниками форума «Производительность 360».

«Сейчас постоянно идёт речь про дефицит кадров... На самом деле, я всегда это повторяю, это не дефицит кадров, это зачастую дефицит управленческих компетенций у менеджеров тех или иных компаний. Президент об этом уже неоднократно говорил, и осознание должно прийти: дешёвого труда в нашей экономике не будет... Зарплаты будут продолжать расти дальше», — сказал Орешкин.

Согласно последним оценкам Министерства экономического развития, с января по июль 2024-го средняя заработная плата в России увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 9,2% в реальном выражении, то есть с учётом инфляции, и составила чуть больше 85 тыс. рублей. Как полагают в ведомстве, до конца текущего года темпы роста этого показателя не изменятся.

Наблюдаемую динамику эксперты во многом объясняют рекордным снижением безработицы. В июне её уровень впервые за весь постсоветский период опустился до 2,4% и с тех пор продолжает оставаться вблизи данной отметки, свидетельствуют материалы Федеральной службы государственной статистики.

Как рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, сегодня Россия находится в так называемом втором демографическом переходе, когда в стране стареет население и сокращается численность занятых, особенно среди молодёжи. Причинами сложившейся ситуации специалист называет проблемы с рождаемостью 1990-х годов и последствия Великой Отечественной войны.

«Безработица у нас почти нулевая, а официальный показатель 2,4% — это так называемая фрикционная безработица. В крупных государствах 2,2—2,4% трудоспособного населения всегда находятся без работы, поскольку они просто перемещаются по стране — переезжают по бытовым причинам, к родственникам или с целью смены занятости. То есть по факту у нас сейчас нет резервной армии труда, тогда как в стране активно строятся новые заводы и появляются производственные мощности, где нужны компетентные люди», — отметил Остапкович.

На этом фоне в России обострилась конкуренция за квалифицированные кадры, и многие компании пытаются предлагать своим работникам всё более выгодные условия оплаты труда. По словам Георгия Остапковича, нагляднее всего это проявляется в обрабатывающей промышленности, и прежде всего в машиностроении.

«Эти отрасли финансируются за счёт государственного заказа. Это значит, что у предприятий гарантированно будут деньги, а у работников — достойный уровень оплаты труда вместе с социальным пакетом. Поэтому многие люди уходят, например, из сельского хозяйства, сферы услуг и транспорта именно в обработку, поскольку зарплаты здесь в полтора-два раза выше. В результате в экономике создаются некоторые диспропорции», — пояснил собеседник RT.

Примерно об этом же говорил и президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме в начале сентября. По его словам, экономика пока продолжает устойчиво расти, но возросшие потребности реального производства привели к уникальной ситуации на рынке труда, когда в стране «физически не хватает» рабочих рук.

«Как можно решать? Первое... нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьёй, чтобы было модно иметь много детей... Второе направление — повышать производительность труда, чтобы меньшим количеством работников можно было добиваться больших результатов... Надо внедрять искусственный интеллект, вводить современные методы управления производством, роботизировать... и надо, конечно, готовить кадры», — заявил глава государства.

«Стратегический задел на будущее»

Для решения проблемы с нехваткой трудовых ресурсов Владимир Путин ранее анонсировал запуск нового нацпроекта — «Кадры». В рамках этой инициативы до 2030 года государство планирует направить 120 млрд рублей на ремонт учебных корпусов и общежитий колледжей, а также 124 млрд — на ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов. При этом ещё 400 млрд рублей пойдут на строительство 40 университетских кампусов.

Более того, ранее в России были обновлены образовательные программы для подготовки порядка 1 млн специалистов рабочих профессий (до 2028 года) в сфере авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Теперь аналогичные подходы распространят на всю систему среднего профобразования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, сферы услуг, туризма, учреждений культуры, творческих индустрий.

Также глава государства поручил создать сеть из 100 специализированных центров по подготовке специалистов высшей квалификации для промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и социальной сферы. Причём в каждом из этих направлений президент призвал активнее использовать искусственный интеллект.

«Нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия... Необходимо наладить внутренние кооперационные цепочки и международные технологические платформы, развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих... Речь идёт о нашем стратегическом заделе на будущее», — отмечал Путин.

По мнению Георгия Остапковича, значительно повысить производительность труда в России должна модернизация предприятий. Как отметил эксперт, доля изношенного оборудования в обрабатывающей промышленности всё ещё остаётся высокой, из-за чего производствам сейчас приходится набирать больше людей. В то же время техническое обновление позволит компенсировать недостаток кадров, уверен специалист.

«Впрочем, ключевой составляющей новой программы властей должно стать именно повышение уровня знаний и увеличение инвестиций в человеческий капитал: в образование, науку и здравоохранение. В результате мы сможем получить большое количество компетентных, здоровых и образованных людей, которые станут основой дальнейшего роста экономики», — добавил экономист.

Похожую точку зрения ранее в интервью RT озвучивал и министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, сегодня в стране по-прежнему сохраняется большой потенциал для привлечения молодёжи на рынок труда, следовательно, «нужно грамотно организовать процессы обучения в техникумах, вузах и обеспечить их стыковку с производством».