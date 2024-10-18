Еврокомиссия ожидает утверждения на следующей неделе €35 млрд для Украины

Еврокомиссия (ЕК) ожидает утверждения Европарламентом и Советом ЕС на следующей неделе €35 млрд кредита для Украины, который Брюссель намерен погасить средствами от замороженных активов России.

Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"ЕС реализует соглашение G7 о предоставлении Украине $50 млрд, используя доходы от российских активов: на следующей неделе мы ожидаем одобрения нашего предложения о 35 млрд евро Европейским парламентом и Советом ЕС", - написал он в X (ранее Twitter).

Этот кредит €35 млрд со стороны ЕС призван стать частью кредитной линии Группы семи, которая должна составить в общей сложности $50 млрд, или €45 млрд. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони выразил надежду, что, возможно, остальные страны G7 "могут выделить немного больше средств", тогда Еврокомиссия "сможет немного снизить европейскую часть кредита €35 млрд".

В юрисдикциях стран ЕС находится основная часть заблокированных в 2022 году суверенных активов ЦБ РФ на сумму около €220 млрд. Действия Еврокомиссии по экспроприации доходов от суверенных активов РФ основаны на принятом ЕК в январе 2024 года постановлении, что доходы от реинвестирования замороженных активов якобы не являются собственностью России. Большинство экспертов как в России, так и в мире считают этот тезис юридически ничтожным.