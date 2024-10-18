На инвестпроекты в ДФО направят более 14 млрд рублей

Из федерального бюджета России будет выделено более 14,3 млрд рублей на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в ДФО и субсидирование перевозок по Севморпути. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Средства направят на реализацию мастер-планов дальневосточных городов — Улан-Удэ, Владивостока, Хабаровска, Биробиджана, Магадана, Свободного, передаёт ИА PrimaMedia.

В частности, порядка 0,5 млрд рублей выделят на развитие парковых зон Владивостока в рамках федерального проекта «Новые возможности для Дальнего Востока».

А 300 млн федеральных средств в качестве субсидий поступят для организации регулярных перевозок по федеральному проекту «Развитие Северного морского пути».

Ранее сообщалось, что на модернизацию и капитальный ремонт детских и кукольных театров Челябинской области направят 142 млн 952 тыс. рублей.