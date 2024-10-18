Описан сценарий скачка ключевой ставки до 21 процента

Есть вероятность, что к концу года Банк России повысит ключевую ставку до 21 процента. Об этом заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, ее цитируют «Известия».

По ее словам, такое может произойти, если на октябрьском заседании этот параметр остается на уровне 19 процентов. Понижать же «ключ» регулятор начнет не раньше лета 2025 года. Мильчакова полагает, что пока высокая ключевая ставка не оказала серьезного негативного влияния на финансовый сектор. Экономика не прекращает показывать высокие темпы роста.

В свою очередь, и.о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина предупредила, что большой отток сбережений населения во вклады угрожает фондовому рынку. Кроме того, бюджет испытает повышенную нагрузку из-за субсидирования процентных ставок по кредитам и господдержки IPO.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, решение по ключевой ставке не предопределено. Однако макроэкономический консенсус-прогноз от ЦБ показал, что большинство аналитиков готовы к повышению «ключа» выше 20 процентов годовых.