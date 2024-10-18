"Газпром" подает газ Европе на "Суджу" в объеме 42,4 млн куб. м

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области. Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 18 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м, в среднем в октябре - более 42 млн куб. м.

На сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 18 октября может составить около 42,2 млн куб. м.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что события в районе Суджи в Курской области уже привели к резкому росту цен на природный и сжиженный газ, задавшись вопросом, кому это выгодно.

6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где находится ГИС "Суджа". Транзитная ветка через нее остается единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину. Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда "Оператор ГТС Украины" сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Между тем, в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.