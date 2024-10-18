Закачка газа в ПХГ Европы в октябре на 40% ниже 2023 года

Суммарный отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в октябре 2024 года на текущий момент является пятым в истории для этого месяца, а закачка - на минимуме с 2011 года и на 40% ниже по сравнению с 2023 годом. Запасы в ПХГ превышают 95%, но уже значительно отстают от рекорда 2023 года. Газ на бирже в Европе торгуется по цене $440 за 1 тыс. куб. м.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 16 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 108 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 57 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 95,05% (на 3,05 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 105,5 млрд куб. м газа.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе оказывается немного прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 19%.

Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь выросли. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 42% от максимума. Средняя цена закупки газа в сентябре в Европе составила $416 за 1 тыс. куб. м, а в октябре - около $451.