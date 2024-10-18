Минфин усложнил продажи иноактивов в связи с геополитической динамикой
Решение Минфина России повысить дисконт на продажу активов иностранных компаний в РФ и добровольный взнос в бюджет связано с геополитической динамикой - конфискацией российских активов за рубежом и помощью Украине.
Об этом сообщил в интервью "Коммерсанту" замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Минфин нельзя не заподозрить в том, что мы хотим собирать побольше средств в бюджет, но решение повысить дисконт на продажу актива и добровольный взнос в бюджет связано с геополитической динамикой", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, чем объясняется недавнее повышение стоимости ухода иностранцев из российских активов.
Как сообщил изданию замглавы Минфина, отношение к активам российских компаний в недружественных странах также ужесточается.
"Участились случаи конфискации, направления доходов от этих активов на помощь Украине", - подчеркнул он.
Такое поведение зарубежных стран стало одной из причин решения российского ведомства по усложнению правил отчуждения российских активов иностранными компаниями.
"Опять же, мы никак не ущемляем компании, которые хотят работать в РФ. Они могут даже выводить дивиденды", - резюмировал Моисеев.