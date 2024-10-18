Высокая ключевая ставка заставила бизнесменов писать письма в правительство

Центробанк планирует вновь повысить ключевую ставку до 20–21 % на заседании 25 октября.

Как эта ситуация скажется на российских бизнесменах и олигархах, рассказал «ФедералПресс» доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор кафедры экономики и управления ВГУЭС Александр Латкин.

«Крупные российские олигархи и ведущие производители уже обратились в правительство с письмами, в которых предупреждают о своих финансовых затруднениях. Они объясняют, что их бизнес полностью зависит от кредитов, взятых на приобретение сырья, производство металла, химических реактивов и других материалов. По их мнению, без кредитов им не обойтись», – считает экономист.

Однако очередное повышение ключевой ставки может усугубить ситуацию для российских предпринимателей. Ведь с ее увеличением сразу же вырастут проценты по кредитам.

По словам Латкина, похожая проблема возникла и у строителей, которые берут кредиты на возведение новостроек и жилых комплексов.

«Кредиты становятся все дороже. Строители тоже берут кредиты, чтобы возвести дома и затем продать квартиры. Но квартиры не раскупаются, потому что у россиян уже нет достаточно средств для покупки новых жилых помещений», – подытожил экономист.

Ранее экономист рассказывал, что многие фермеры сталкиваются с трудностями в содержании своих хозяйств. Некоторые из них распродают свои активы и закрывают дела. По информации Латкина, основная проблема заключается в дефиците рабочих рук и высоких зарплатах, которые требуют все участники рынка из-за активного роста цен на продукты и коммунальные услуги.