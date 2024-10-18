Минфин оценил возможность масштабной деприватизации в России

Министерство финансов (Минфин) не формирует каких-либо планов по масштабной деприватизации частных активов в России. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев, его слова приводит газета «Коммерсантъ».

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Он отметил, что неэффективный частный собственник рано или поздно потеряет свои активы и без планов властей по деприватизации. В то же время государству не нужны «случайные» активы. Как только изъятые у частников предприятия активы попадают в госсобственность, власти и профильные ведомства стараются продать их как можно скорее, пояснил Моисеев.

Среди ключевых причин, по которым за последнее время российские власти отобрали ряд предприятий и активов у частных собственников, он назвал вывод иностранным владельцем доходов от бизнеса в России с целью поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также выявленные в ходе проверок прокуратуры коррупционные основания. В то же время все активы, которые были изъяты в казну, в конечном счете возвращаются обратно в оборот. Исключениями можно считать разве что стратегические предприятия в оборонном секторе, заключил замглавы Минфина.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов также отказался признать, что в стране полным ходом идет деприватизация. По его словам, власти забирают активы только у тех частных владельцев, которые не вкладывают доходы от своего бизнеса в развитие предприятий. Особое внимание его ведомство обращает и на тех предпринимателей, которые активно выводят денежные средства за рубеж. В свою очередь, заслуженный юрист Михаил Барщевский призывал не рассматривать механизм изъятия частной собственности в пользу государства в качестве пенитенциарно-карательной меры. По его словам, подобная практика носит «ярко выраженный компенсаторно-восстановительный» характер.