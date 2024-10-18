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Минфин поддерживает разрешение продажи пива на стадионах

Министерство финансов России поддерживает разрешение продажи пива на стадионах, окончательное решение за правительством.

Минфин поддерживает разрешение продажи пива на стадионах
© ТАСС

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

"Мы поддержали, да, соответствующую законодательную инициативу. Там есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательно решение за правительством", - сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Экономика
Алексей Сазанов
Минфин России