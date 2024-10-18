Мишустин назвал РФ лидером по финансовым технологиям

Россия является одним из лидеров по безналичным платежам и финансовым технологиям, в целом, это признают даже за рубежом.

Об этом со ссылкой на экспертов заявил председатель правительства Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума - 2024.

"По оценкам зарубежных экспертов, Россия входит в список ведущих стран по проникновению финансовых технологий и темпам роста безналичных платежей", - сказал Мишустин.

Он также отметил, что правительство продолжает внедрение финансовых технологий. Так, в 2024 году кабмин уже расширил возможности использования цифровых активов в качестве оплаты за товары, работы и услуги, а также одобрил обращение иностранных криптовалют в РФ и их применение во внешнеторговых сделках.

Помимо этого, правительство занимается "формированием междепозитарных "мостов" с дружественными странами". "Они позволят проводить операции без учета инфраструктуры тех государств, которые стараются сдержать наше развитие", - указал премьер.

Мишустин выразил надежду, что совместными усилиями правительства, Банка России и финансового сообщества удастся создать отечественную расчетную инфраструктуру для обеспечения международных расчетов, "которая обеспечит равноправие стран, конфиденциальность платежей и позволит проводить мгновенные транзакции при минимальных затратах".