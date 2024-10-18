Мишустин заявил об активном росте многих отраслей промышленности

ВВП России за восемь месяцев 2024 года вырос на 4,2%, особенно хорошие показатели демонстрируют машиностроение, металлургия, химическая и пищевая отрасли.

Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума - 2024.

"По итогам восьми месяцев валовой внутренний продукт вырос на 4,2%. Лидером остается "обработка". Хорошие показатели во многих отраслях, особенно в машиностроении, металлургии, деревообработке пищевой и химической промышленностях, а также в стройматериалах", - сказал Мишустин.

Он указал и на другие положительные изменения в отечественной экономике. В частности, доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%, а с дружественными партнерами в национальных валютах уже составляет порядка 90%.

Премьер подчеркнул, что таких результатов удалось достичь благодаря ответственной финансовой политике и некоторым решениям правительства совместно с Банком России, которые позволили "ослабить влияние внешних шоков, в том числе от колебаний сырьевой конъюнктуры". "Две трети поступлений федеральный бюджет получает за счет ненефтегазовых доходов. Все социальные обязательства выполнялись. Успешно решали и задачи стратегического развития в соответствии с теми национальными целями, которые определил глава государства", - отметил Мишустин.