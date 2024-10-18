В Минфине оценили идею нового налогового вычета

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что ведомство не видит возможности введения налогового вычета для индивидуальных инвестиционных счетов в размере 6%.

По словам Моисеева, которые передает ТАСС, сейчас не время для новых налоговых льгот.

"К сожалению, я должен сказать, что сейчас у Минфина позиция такая: сейчас не время новых налоговых льгот", — сказал Моисеев.

Новый вычет для владельцев ИИС предложил глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. По его замыслу, такая мера повысила бы привлекательность этого инструмента для состоятельных инвесторов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что рискованным людям можно вложиться в ценные бумаги на финансовом рынке или открыть индивидуальный инвестиционный счет. Он предупредил, что доходы могут быть такими же высокими, как и риски.

Также депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что россияне могут вернуть 13% за дорогостоящее лечение. При этом в 2024 году обычный лимит расходов для социального налогового вычета составляет 150 тысяч рублей в год. Но если лечение классифицируется как дорогостоящее, налогоплательщики смогут вернуть НДФЛ со всей суммы расходов, даже если она превышает указанный лимит, пояснил депутат.