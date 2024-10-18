Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал, что рост ВВП Украины в 2025 году составит 2%. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на данные ВБ.

Кроме того, Всемирный банк сохранил прогноз по росту экономики Украины по итогам 2024 года на уровне 3,2%, что соответствует ожиданиям, объявленным в начале года.

В 2026 году рост экономики Украины может составить 7%, предварительный прогноз был 5,1%.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 3%, но ухудшил его на 2025 год - с 6 до 4,7%.