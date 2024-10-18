Путин: БРИКС будет генерировать основной рост мирового ВВП

Роль стран БРИКС в международной торговле будет только повышаться, уверен президент России Владимир Путин.

"На БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товаров. При этом компания стран объединения доминирует на многих ключевых рынках, в том числе энергетических ресурсов, металлов, продовольствия, то есть на рынках тех товаров, без которых невозможно устойчивое экономическое развитие. Словом, БРИКС уже играет заметную роль в глобальной экономике не только сегодняшнего, но и, совершенно очевидно, эта роль будет повышаться в дне завтрашнем", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Делового форума БРИКС в московском Центре международной торговли.

По его оценке, входящие в объединение страны стали драйверами экономического мирового роста. "Именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной рост глобального ВВП", - подчеркнул российский лидер.

Совокупный ВВП объединения составляет более 60 триллионов долларов, а общая доля в мировом валовом продукте уверенно превышает соответствующий показатель так называемой "Группы семи" и продолжает расти.