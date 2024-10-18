Путин призвал создать единую цифровую инфраструктуру в БРИКС

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС, заявил о необходимости создания единой цифровой инфраструктуры в рамках объединения.

По его словам, в рамках этой работы на базе ООН по промышленному развитию планируется открыть Центр компетенций БРИКС.

"Мы над цифрой работаем, совместно развиваем электронную торговлю, занимаемся внедрением интернета и технологий искусственного интеллекта, обработкой так называемых "больших данных". А для углубления сотрудничества в области цифровизации промышленности при ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) откроется Центр компетенций БРИКС. В перспективе предстоит создать единую цифровую инфраструктуру БРИКС", - сказал глава государства.

Он отметил, что здесь важно определить согласованные подходы бизнеса, общественности, профильных органов власти по использованию биометрии, обеспечиванию информационной безопасности.