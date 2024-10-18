Минфин работает над "оригинальным" решением по обязательствам "Росгеологии"

Минфин России прорабатывает "немного оригинальное" решение вопроса по обязательствам государственного холдинга "Росгеология".

Об этом журналистам в кулуарах Московского финансового форума (МФФ) сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Решение по Росгеологии будет выработано. Какое, я вам сейчас пока не скажу. Оно будет такое - немного оригинальное. Не просто из кармана денег - там такого не будет, там будет чуть более сложная история", - сказал замминистра, подчеркнув, что будет выработано какое-то компромиссное решение. "Там сейчас будут работать с банками консультантами. У нас есть несколько месяцев, сейчас будет работать Минприроды. Пока мы в целом обсудили то, как мы будем действовать", - пояснил Моисеев.

В начале октября глава холдинга Сергей Радьков отметил, что сейчас холдинг находится в техническом дефолте на 6 млрд рублей из-за отсутствия средств для погашения облигаций. Он отметил, что "Росгеология" не запрашивает у правительства определенный объем финансирования, а ожидает меры поддержки для компенсации текущих затрат.

В свою очередь глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщал, что "Росгеология" на фоне введенных против нее санкций оказалась отрезана от некоторых видов работ за пределами России и столкнулась с финансовыми проблемами из-за полученных кредитов. Министр отметил, что российские власти сейчас обсуждают способы и механизмы помощи холдингу, они могут быть согласованы в течение нескольких недель.

В сентябре "Росгеология" сообщала, что не имеет достаточных денежных средств для выплат по облигациям, срок погашения которых наступил 26 сентября. Выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд рублей был размещен в сентябре 2021 года. В сообщении компании подчеркивалось, что принимаются меры по поиску источников погашения облигаций, в том числе за счет средств государственной поддержки.

О компании

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеология" находятся в собственности государства.