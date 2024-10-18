ДОМ.РФ призвал отказаться от спекуляций на финансовых рынках

Долгосрочный подход к инвестированию несет больше финансовой выгоды, чем игра на спекулятивных инструментах.

Такое мнение в ходе Московского финансового форума высказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

"Если говорить о длинных горизонтах, важно, чтобы такие инвестиции носили именно долгосрочный характер и люди понимали, что спекуляции на финансовых рынках зачастую ни к чему хорошему не приводят. Долгосрочный подход, скорее, несет в себе гораздо больше финансовой выгоды", - отметил Федорко.

По его словам, повышение финансовой грамотности населения и формирование понимания, что долгосрочный подход к инвестированию гораздо выгоднее, чем спекулятивный, можно назвать одним из важных факторов успеха.

"Мы видим, что появление многообразия различных сложных финансовых инструментов необходимо проанализировать с точки зрения соотношения рисков и доходности обычными гражданами. Есть определенные опасения, что чем больше разнообразия сложных продуктов, тем больше вероятности подорвать доверие конечных инвесторов", - отметил Федорко.

Он добавил, что для формирования доверия конечных инвесторов предстоит большая работа. Для этого необходима прозрачность и доступность информации о финансовых инструментах компании и система управления и мотивации, основанная на рыночных принципах.

Федорко также отметил, что модель ДОМ.РФ как института развития предполагает большую работу на финансовом рынке - в общей сложности в обращении сегодня находятся различные финансовые инструменты группы на 2,5 трлн рублей. "Компания делает большой фокус на финансовой стабильности, чтобы инвесторы понимали, что мы как организация устойчива и прибыльна при любой стадии бизнес-цикла. И на протяжении последних 10 лет мы постоянно такую устойчивость демонстрируем", - подчеркнул он.

По итогам первой половины 2024 года чистая прибыль группы ДОМ.РФ составила 34 млрд рублей (+35% по сравнению результатом прошлого года за аналогичный период). Активы достигли 4,6 трлн рублей (+12%).