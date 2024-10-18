Вырос объем грузоперевозок по ж/д между РФ и странами БРИКС

Перевозки грузов со странами БРИКС по российским железным дорогам за три квартала 2024 года увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 222,7 млн тонн, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Роль ОАЭ как международного хаба, связанного с основными центрами Азии и Африки, в контексте развития коридора сложно переоценить. Только по российским железным дорогам по итогам трех кварталов 2024 года перевозки со странами БРИКС составили 222,7 млн тонн, что на 7,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Контейнерные перевозки выросли на 14,1%", - говорится в сообщении.

Старовойт отметил, что провел рабочую встречу с главным исполнительным директором DP World Султаном Ахмедом бен Сулайемом. "Очень символично, что мы встретились в день прибытия первой партии контейнеров из ОАЭ в Россию по восточной ветви МТК "Север - Юг" при участии АО "РЖД логистика" и DP World", - добавил министр.

Он подчеркнул, что встреча даст дополнительный импульс к взаимодействию стран в транспортной отрасли. Работу планируется продолжить на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.