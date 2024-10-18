Закупочные цены на сливочное масло для сетей выросли более чем на 31%

Закупочные цены на сливочное масло для российских торговых сетей с начала года выросли более чем на 31%, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"Причины роста цен на сливочное масло лежат на стороне производителей - с начала года закупочные цены на него повышались несколько раз, в общей сложности более чем на 31%, при этом только за последний месяц закупочная стоимость масла для торговых сетей выросла на 8%", - сказал Караваев.

Он указал, что производители объясняют повышение цен комплексным ростом издержек в молочном животноводстве, подорожанием молочных жиров и ростом спроса на сливочное масло во всех каналах продаж, включая звено оптовых потребителей - производителей кондитерских изделий и системы государственного заказа.

"В этих условиях мы сталкиваемся с ситуацией, похожей на рост стоимости куриного яйца, когда предложение производителей перестало успевать за растущим спросом в условиях роста производственных и логистических затрат поставщиков сливочного масла", - сказал председатель президиума ассоциации.

Караваев добавил, что федеральные ретейлеры продолжат политику сдерживания цен на социально значимые товары.

"Но для усиления эффекта от ее реализации необходимо проанализировать маржинальность всех участников товаропроводящей цепочки, синхронизировать совместные усилия, отталкиваясь от объективных данных", - отметил собеседник агентства.

О наценках торговых сетей

Председатель президиума АКОРТ указал, что на фоне повышения закупочных цен торговые сети на протяжении всего года удерживают стабильную низкую наценку на товары первой цены (категория самых доступных социально значимых товаров - прим. ТАСС) в категории сливочного масла на уровне 10-12%.

"При этом общий рост розничных цен стабильно медленнее закупочных, а средневзвешенные наценки крупнейших ретейлеров на этот продукт существенно ниже, чем те, о которых заявляют эксперты со стороны производителей", - отметил он.

Сейчас наценка в розничных сетях дифференцирована по видам сливочного масла внутри одной категории в зависимости от состава и ценового сегмента.

"В целом по крупнейшим торговым сетям средняя наценка на масло сливочное составляет 22%, а в низком ценовом сегменте находится в диапазоне 12,54-15,7% в зависимости от торговой сети", - добавил Караваев.

В пресс-службе X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") отметили, что ретейлер с 2022 года добровольно ограничивает наценку на самые продаваемые позиции из числа социально-значимых товаров, в том числе масло сливочное на уровне до 5%.