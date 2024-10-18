В РФ предприятия промышленных кластеров получат 430 млн рублей в 2024 году

Предприятия промышленных кластеров России в 2024 году получат поддержку в рамках постановления правительства РФ.

Суммарный объем поддержки составит 430 млн рублей, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

"С текущего года реанимировали 41-е постановление правительства - в части поддержки кластеров. На эти цели в текущем году запланировали 430 млн рублей. Сейчас завершаем отбор проектов. Рассчитываем, что предприятия получат соответствующий объем государственной поддержки", - сказал он в ходе пленарной сессии на форуме InRussia.

По словам Куликова, за последнее десятилетие в РФ проведена работа по формированию нормативно-правовой базы и инструментов господдержки в сфере промышленности. Всего в стране создано свыше 360 индустриальных парков, треть из них включена в федеральный реестр.

Форум InRussia проходит 17-18 октября в многофункциональном выставочном комплексе "Минводыэкспо" на Ставрополье, в рамках мероприятия организованы заседания, сессии и семинары, касающиеся развития промышленности.