В Егорьевске вложат почти 450 млн в комплекс по переработке какао-бобов

Компания "Интермаре" планирует инвестировать в запуск производства по переработке какао-бобов около 450 млн рублей, импортозамещающее предприятие появится на территории подмосковного округа Егорьевск.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Объем инвестиций в проект предприятия по переработке какао-бобов в городском округе Егорьевск оценивается в 445 млн рублей. Имущественная поддержка региона в рамках программы "Земля за 1 рубль" обеспечит инвестора необходимыми площадями для строительства производственного комплекса. Плановый срок запуска нового производства - 2027 год", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что для запуска импортозамещающего производства по переработке какао-бобов компании "Интермаре" предоставлен земельный участок по программе "Земля за 1 рубль", его площадь составляет более 4 тыс. кв. м.

По данным министерства, решение о создании и запуске предприятия по переработке какао-бобов позволит обеспечить больший объем импортозамещения. Благодаря запуску нового производственного комплекса фабрика сможет производить шоколад из собственного сырья и поставлять тертое какао предприятиям пищевой отрасли.

Отмечается, что учредителями компании, которая займется реализацией проекта, являются владельцы ООО "Кондитерская фабрика "Победа".