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Путин назвал виновного в крахе доллара

США должны задуматься, что санкции против России негативно отражаются на долларе, заявил президент РФ Владимир Путин. ТАСС

Он обратил внимание на то, что Вашингтон ограничивает использование доллара как расчетной единицы, и его доля в резервах и операциях в мире снижается. Говорит Москва

Он отметил, что после того, как американцы «испортили отношения с Россией, и это негативно отражается на них, в частности на долларе» во всем мире задумались о том, стоит ли использовать доллар, если ограничения в этой сфере вводятся по политическим соображениям. Lenta.ru

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