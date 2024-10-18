Ингушетия получит 83 миллиона рублей на развитие энергетики и ЖКХ

Ингушетия получит 83 миллиона рублей из федерального бюджета на развитие энергетического и коммунального хозяйства республики. Регион вошел в пилотный проект, реализуемый по Северо-Кавказскому федеральному округу, цель которого - снизить степень износа инфраструктуры и повысить собираемость платежей за энергоресурсы.

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Мероприятия в рамках программы реализуются в республиках СКФО с 2022 года. Как рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, предпринятые шаги по обновлению жилищно-коммунального хозяйства региона дают хорошие результаты. В республике ведется замена старых энергосетей и оборудования на новое современное. Существенные перемены произошли в сфере газо- и водоснабжения. Создан Единый региональный оператор по модернизации водопроводных сетей, что позволило снизить управленческие расходы.

Произошла реструктуризация коммунальных предприятий: их объединили в единую структуру. Образована новая организация, цель которой - повышение качество предоставляемых услуг населению и внедрение автоматизированных систем и управления технологическими процессами.

- Такое решение позволяет эффективнее ликвидировать последствия коммунальных аварий, если они происходят. В результате минувшим летом ситуация с водоснабжением в республика была не столь критичной, как в предыдущие годы, - отметил Махмуд-Али Калиматов.

Действующие тарифы на коммунальные услуги в округе постепенно приводятся к экономически обоснованному уровню, в регионах проводится работа по повышению собираемости коммунальных платежей.