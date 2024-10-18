На Ставрополье запустят производство комплектующих для объектов ЖКХ

Ставрополье при участии "Концерн НПО "Аврора" намерено начать выпуск комплектующих для канализационного хозяйства и систем для нефтехимической промышленности, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

Проекты реализуют до конца 2028 года.

"Хотим наладить в крае производство комплектующих для объектов канализационного хозяйства. Потребность в этом есть: в Ставрополе будем строить крупный комплекс объектов водоотведения. Есть планы по выпуску автоматизированных систем для нашей нефтехимической промышленности. Работу по развитию отрасли продолжим", - написал он по итогам подписания соглашения с гендиректором концерна Константином Шиловым на площадке форума-выставки "InRussia" в Минеральных Водах.

В регионе планируется запуск производства ленточных фильтр-прессов для строительства канализационной насосной станции, напорной линии и очистных сооружений канализации в Ставрополе. Работа может быть масштабирована на уровень региона. Также запланировано создание производства по выпуску высокотехнологичных изделий для нужд нефтехимической промышленности края.

"Работа запланирована до конца 2028 года. Реализация этого соглашения улучшит инвестиционный климат в регионе", - пояснили ТАСС в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

"Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора" специализируется на комплексном выполнении научных исследований, проектировании, изготовлении, испытаниях и поддержке эксплуатации автоматизированных систем в различных сферах.