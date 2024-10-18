Путин заявил о сокращении использования доллара союзниками США

США собственными действиями ограничивают использование доллара как расчетной единицы, доля американской валюты в расчетах и резервах в мире снижается, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Объем использования доллара медленно, но сокращается и в расчетах, и в резервах. Даже традиционные союзники Соединенных Штатов сокращают свои резервы в долларах», — сказал глава государства.

Он отметил, что после того, как американцы «испортили отношения с Россией, и это негативно отражается на них, в частности на долларе» во всем мире задумались о том, стоит ли использовать доллар, если ограничения в этой сфере вводятся по политическим соображениям.

Ранее Путин отмечал, что за последнее время доля западных валют, включая доллар и евро, в структуре внешних расчетов России сократилась вдвое, тогда как значение рубля, напротив, выросло, приближаясь к отметке в 40 процентов.